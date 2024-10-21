Первые результаты выборов не выявили будущего президента Молдовы
- 21.10.2024, 0:30
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Оба главных кандидата не набирают 50% голосов по результатам подсчета 80% протоколов.
Никто из кандидатов на пост президента Молдовы пока не смог преодолеть 50-процентный порог на выборах, следует из предварительных результатов подсчета голосов. Их публикует молдавский Центризбирком (ЦИК) на своем сайте.
Обработаны 79,72%% протоколов, действующий президент Майя Санду набрала 36,76% голосов, на втором месте кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло с 29,17%, на третьем — Ренато Усатый с 13,89%.
Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, то будет второй тур, куда выйдут два лидирующих кандидата. По предварительным итогам, это будут Майя Санду и Александр Стояногло.