В Могилевской области рыбак достал из воды гигантскую щуку

В Могилевской области рыбак достал из воды гигантскую щуку3
- 21.10.2024, 9:16
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Это редкий для белорусских водоемов экземпляр.
Щуку весом 15 кг достал из Чигиринского водохранилища рыбак Алексей Гайдуров, сообщает Instagram-паблик «Рыбалка в Беларуси».
Мужчина рыбачил на водохранилище вместе с товарищем.
«Вываживать пришлось с особой осторожностью, насколько это позволяла тонкая плетня. Спасибо ребятам огромное, что дали подсак, а иначе бы ушла. Рука от спиннинга до сих пор болит», — рассказал изданию fishingby.com Алексей.
По словам рыболова, длина щуки составила 115−117 см. Вес — 15 кг, плюс-минус несколько граммов.
Как уточняет Fishingby.com, Алексею Гайдурову удалось поймать «действительно редкий для белорусских водоемов экземпляр щуки, претендующий на звание одного из топовых уловов 2024 года».