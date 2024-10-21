Реальна ли перспектива распада РФ? Алексей Паныч

21.10.2024, 9:27

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В нее верит даже Путин.

Какие перспективы у путинской диктатуры?

Вот что по этому поводу думает Владимир Путин:

«...для элементарно политически грамотных людей давно было понятно, что Чечня не ограничится только независимостью самой Чечни. Она будет использована как плацдарм для дальнейшего нападения на Россию.

Ведь началась же агрессия. Они накопили там силы и напали на сопредельную территорию. Для чего? Для того, чтобы защитить независимость Чечни? Конечно, нет. Для того, чтобы отторгнуть дополнительные территории. Вот захлестнуло бы Дагестан – и все. Кавказ отошел бы весь, это же понятно. Дагестан, Ингушетия, а потом вверх по Волге – Башкортостан, Татарстан. Это же направление в глубь страны» (В. Путин, 2000)

«Что касается того, что мы кормим кого-то – не кормим, распустить – не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась, как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну в НАТО хотят это сделать» (В. Путин, 2021)

Как следует из этих цитат, Путин все время считал и считает распад РФ реальной угрозой.

Должен признать, что в этом он реалистичнее и откровеннее тех западных аналитиков, которые повторяют, как мантру, что «вероятность распада РФ чрезвычайно мала». Боюсь, что причина этой мантры проста: они сознательно или подсознательно выдают нежелательное за несбыточное.

Поэтому как раз в этом плане у Путина, кажется, есть чему поучиться.

Алексей Паныч, «Фейсбук»

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