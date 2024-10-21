Умер «главный враг» Эрдогана Фетхуллах Гюлен 1 21.10.2024, 9:39

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Турецкий оппозиционер скончался в больнице.

В США умер Фетхуллах Гюлен — турецкий оппозиционер, основоположник общественного движения Хизмет, сообщило движение Herkül в понедельник, 21 октября, пишет New Voice.

Согласно сообщению, Гюлен скончался в больнице. Он уже некоторое время проходил курс лечения.

Движение Гюлена состоит из добровольных организаций, известных среди его последователей как Хизмет, которые объединились под руководством Гюлена. Оно насчитывает около четырех миллионов членов и управляет 200 школами по всему миру.

Гюлена называют заклятым врагом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как оппозиционера и его движение обвинили в причастности к попытке государственного переворота 2016 года, пишет Berliner Zeitung.

Власи Турции считают, что военный переворот вдохновил Фетхуллах Гюлен, а организовало — среднее звено турецкой армии — военный прокурор и 46 офицеров во главе с отставным полковником Мухарремом Кёсе.

Правительство Турции обвинило движение Хизмет и его лидера в использовании своих рычагов влияния в армии и попытке свергнуть власть. Однако Хизмет и сам Фетхуллах Гюлен отрицают свою причастность к попытке переворота.

Турецкий общественный и религиозный деятель, публицист и бывший исламский проповедник Гюлен в 1999 году уехал в США на лечение и уже не возвращался в Турцию. Он пережил операцию на сердце и множество оперативных вмешательств в связи с сахарным диабетом и другими болезнями. Его считают одним из самых влиятельных мусульман мира.

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