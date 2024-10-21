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Агент по недвижимости составил антитоп микрорайонов Минска

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  • 21.10.2024, 10:16
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Агент по недвижимости составил антитоп микрорайонов Минска

Там не хотят покупать квартиры.

Агент по недвижимости Василий Саванович составил антирейтинг микрорайонов Минска, где, по его данным, самые дешевые квартиры, поскольку эти районы непопулярны у покупателей. Видео он опубликовал в TikTok, пишет «Зеркало».

В его антитоп попали три микрорайона.

@realt_savana_vasik А какой район назвали бы вы? #район #минск #антирейтинг #недвижимость #недвижимостьминск #риэлтор #агентпонедвижимости #хочуврек ♬ оригинальный звук - Василий Саванович

«Антирейтинг микрорайонов Минска. И первый это, конечно же, Сосны за счет своей удаленности непосредственно от МКАДа. Сосны бьют каждый раз рекорды по дешевизне квартир и метров», — пояснил он.

Второй дешевый в плане недвижимости микрорайон, по его мнению, это Шабаны.

«Шабаны, наверное, один из самых неблагополучных в плане истории микрорайонов. Третье я бы выделил район Серова, это Октябрьский район. В районе Серова инфраструктура никакая, транспортное сообщение никакое, и там достаточно дешевые квартиры, если выбирать в Минске», — добавил автор видео.

Он также попросил людей, которые живут в этих микрорайонах, рассказать, что им там не нравится. В итоге в комментариях разгорелась дискуссия. Пользователи не согласились с его антирейтингом:

• «Шабаны: 4 улицы, 8 детских садов, 4 школы, поликлиника, бассейн, баня, магазины, банки, и все это в шаговой доступности, и да… а вы купите, попробуйте, квартиру в Шабанах».

• «А вы давно были в Шабанах? Лично у меня во дворе стоят порши электро, ренд роверы, мерсы 2022 года, а где та неблагополучность, о которой вы вещаете?»

• «Рио-де-Шабанэйро лучший район! Тихий, все в шаговой доступности».

• «Шабаны замечательный район. Транспортное сообщение хорошее. Все рядом».

При этом некоторые отметили, что неприятный запах в этом районе действительно отталкивает.

По поводу Серова тоже начались споры:

• «С Серова не согласна, транспорта много, до центра 15 мин. Скоро метро будет, „Минск Мир“ рядом, Лошица в шаговой доступности, электричка…»

• «Недавно гуляла с собаками на Серова в парке, супер, я там была 20 лет назад в последний раз, прекрасный спокойный район».

• «Серова? Каменная Горка! Неизвестно, что еще лучше: Шабаны или Горка».

• «Серова не из-за транспорта так себе район, а из-за контингента, проживающего там, район застыл в 80-х, несмотря на довольно близкое расстояние от центра и отличное всегда транспортное сообщение».

• «Цена квартиры на Серова от 70 тысяч у. е. Из этих двухэтажных домов никто не хочет уезжать — потолки 3,20 м, комнаты по 20 и 17 м».

• «Обожаю район Серова, Асаналиева. Поликлиника есть. Детских садов много, школ много, магазинов много, транспорта много. Железнодорожная станция рядом. Раньше еще было тихо и спокойно. Это тоже плюс».

Кроме того, в ходе дискуссии пользователи раскрыли еще один микрорайон, который стоило бы включить в этот антирейтинг, и автор видео с ними согласился. Это микрорайон Сокол.

«Это вообще трэш, пока доедешь, не знаешь, где находишься: в Минской области или в Минске», — пояснил один из комментаторов, недовольный транспортным сообщением столицы с микрорайоном Сокол.

Некоторые отметили, что сейчас самые большие проблемы с транспортом в «Минск Мире», учитывая стоимость квартир там.

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