Агент по недвижимости составил антитоп микрорайонов Минска

Агент по недвижимости составил антитоп микрорайонов Минска1
- 21.10.2024, 10:16
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Там не хотят покупать квартиры.
Агент по недвижимости Василий Саванович составил антирейтинг микрорайонов Минска, где, по его данным, самые дешевые квартиры, поскольку эти районы непопулярны у покупателей. Видео он опубликовал в TikTok, пишет «Зеркало».
В его антитоп попали три микрорайона.
@realt_savana_vasik А какой район назвали бы вы? #район #минск #антирейтинг #недвижимость #недвижимостьминск #риэлтор #агентпонедвижимости #хочуврек ♬ оригинальный звук - Василий Саванович
«Антирейтинг микрорайонов Минска. И первый это, конечно же, Сосны за счет своей удаленности непосредственно от МКАДа. Сосны бьют каждый раз рекорды по дешевизне квартир и метров», — пояснил он.
Второй дешевый в плане недвижимости микрорайон, по его мнению, это Шабаны.
«Шабаны, наверное, один из самых неблагополучных в плане истории микрорайонов. Третье я бы выделил район Серова, это Октябрьский район. В районе Серова инфраструктура никакая, транспортное сообщение никакое, и там достаточно дешевые квартиры, если выбирать в Минске», — добавил автор видео.
Он также попросил людей, которые живут в этих микрорайонах, рассказать, что им там не нравится. В итоге в комментариях разгорелась дискуссия. Пользователи не согласились с его антирейтингом:
• «Шабаны: 4 улицы, 8 детских садов, 4 школы, поликлиника, бассейн, баня, магазины, банки, и все это в шаговой доступности, и да… а вы купите, попробуйте, квартиру в Шабанах».
• «А вы давно были в Шабанах? Лично у меня во дворе стоят порши электро, ренд роверы, мерсы 2022 года, а где та неблагополучность, о которой вы вещаете?»
• «Рио-де-Шабанэйро лучший район! Тихий, все в шаговой доступности».
• «Шабаны замечательный район. Транспортное сообщение хорошее. Все рядом».
При этом некоторые отметили, что неприятный запах в этом районе действительно отталкивает.
По поводу Серова тоже начались споры:
• «С Серова не согласна, транспорта много, до центра 15 мин. Скоро метро будет, „Минск Мир“ рядом, Лошица в шаговой доступности, электричка…»
• «Недавно гуляла с собаками на Серова в парке, супер, я там была 20 лет назад в последний раз, прекрасный спокойный район».
• «Серова? Каменная Горка! Неизвестно, что еще лучше: Шабаны или Горка».
• «Серова не из-за транспорта так себе район, а из-за контингента, проживающего там, район застыл в 80-х, несмотря на довольно близкое расстояние от центра и отличное всегда транспортное сообщение».
• «Цена квартиры на Серова от 70 тысяч у. е. Из этих двухэтажных домов никто не хочет уезжать — потолки 3,20 м, комнаты по 20 и 17 м».
• «Обожаю район Серова, Асаналиева. Поликлиника есть. Детских садов много, школ много, магазинов много, транспорта много. Железнодорожная станция рядом. Раньше еще было тихо и спокойно. Это тоже плюс».
Кроме того, в ходе дискуссии пользователи раскрыли еще один микрорайон, который стоило бы включить в этот антирейтинг, и автор видео с ними согласился. Это микрорайон Сокол.
«Это вообще трэш, пока доедешь, не знаешь, где находишься: в Минской области или в Минске», — пояснил один из комментаторов, недовольный транспортным сообщением столицы с микрорайоном Сокол.
Некоторые отметили, что сейчас самые большие проблемы с транспортом в «Минск Мире», учитывая стоимость квартир там.