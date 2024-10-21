Politico: ЕС выжидает «ухода Орбана» 3 21.10.2024, 11:28

1,668

К новым санкциям против России вернутся в январе.

Европейский Союз собирается возобновить обсуждение санкций против России в январе 2025 года. После того как Венгрия передаст председательство в ЕС Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Венгрия, будучи ближайшим союзником Москвы в ЕС, использовала свое влияние для сдерживания обсуждений санкций, однако Польша, известная как один из главных сторонников Украины, планирует занять более жесткую позицию.

Министр по вопросам климата Польши Кшиштоф Болеста уже заявил о необходимости решать проблему импорта российских энергоносителей, который вновь растет, несмотря на действующие ограничения. ЕС ранее ввел санкции на поставки российской нефти и снизил закупки газа, но существуют лазейки, которыми Москва продолжает пользоваться.

Польша намерена использовать свое председательство для ужесточения санкций, в том числе в отношении российского топлива. Эксперты подчеркивают, что председательство Польши предоставляет хорошую возможность пересмотреть и усилить стратегию санкций, что крайне важно в условиях продолжающегося конфликта и приближающейся зимы.

Ожидается, что обсуждения также затронут вопросы прозрачности поставок российского газа и нефти в Европу, чтобы предотвратить обход санкций, таких как ограничение цен на нефть, которое оказалось недостаточно эффективным.

Критика Орбана

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже давно критикуют лидеры ЕС за его пророссийскую позицию, антизападную риторику и блокирование помощи Украине от Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Польши даже предложило Орбану покинуть ЕС и НАТО и создать альянс с российским диктатором Владимиром Путиным.

Летом Евросоюз решил перенести встречи министров иностранных дел и обороны стран-членов из Будапешта в Брюссель из-за политики Орбана и его «мирного» тура.

Во время визита в Киев он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить сопротивление России, сложить оружие и начать «мирные переговоры». Затем Орбан отправился в Москву для встречи с Путиным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com