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Politico: ЕС выжидает «ухода Орбана»

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  • 21.10.2024, 11:28
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Politico: ЕС выжидает «ухода Орбана»

К новым санкциям против России вернутся в январе.

Европейский Союз собирается возобновить обсуждение санкций против России в январе 2025 года. После того как Венгрия передаст председательство в ЕС Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Венгрия, будучи ближайшим союзником Москвы в ЕС, использовала свое влияние для сдерживания обсуждений санкций, однако Польша, известная как один из главных сторонников Украины, планирует занять более жесткую позицию.

Министр по вопросам климата Польши Кшиштоф Болеста уже заявил о необходимости решать проблему импорта российских энергоносителей, который вновь растет, несмотря на действующие ограничения. ЕС ранее ввел санкции на поставки российской нефти и снизил закупки газа, но существуют лазейки, которыми Москва продолжает пользоваться.

Польша намерена использовать свое председательство для ужесточения санкций, в том числе в отношении российского топлива. Эксперты подчеркивают, что председательство Польши предоставляет хорошую возможность пересмотреть и усилить стратегию санкций, что крайне важно в условиях продолжающегося конфликта и приближающейся зимы.

Ожидается, что обсуждения также затронут вопросы прозрачности поставок российского газа и нефти в Европу, чтобы предотвратить обход санкций, таких как ограничение цен на нефть, которое оказалось недостаточно эффективным.

Критика Орбана

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже давно критикуют лидеры ЕС за его пророссийскую позицию, антизападную риторику и блокирование помощи Украине от Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Польши даже предложило Орбану покинуть ЕС и НАТО и создать альянс с российским диктатором Владимиром Путиным.

Летом Евросоюз решил перенести встречи министров иностранных дел и обороны стран-членов из Будапешта в Брюссель из-за политики Орбана и его «мирного» тура.

Во время визита в Киев он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить сопротивление России, сложить оружие и начать «мирные переговоры». Затем Орбан отправился в Москву для встречи с Путиным.

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