В Минск отказался летать российский лоукостер 2 21.10.2024, 12:36

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Рейсов зимой не будет.

Российская авиакомпания «Победа» приостанавливает осуществление полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск.

О временном прекращении рейсов «Победы» в Минск сообщают госСМИ со ссылкой на информацию белорусского представительства лоукостера.

Отмечается, что в расписании авиаперевозчика последний рейс в белорусскую столицу из Москвы запланирован на 26 октября, из Санкт-Петербурга – 25 октября.

В офисе «Победы» заявили, что прекращение рейсов будет временным – такую меру ввели лишь на зимний период. Полеты должны возобновиться в конце марта 2025 года.

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