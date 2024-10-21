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В Минск отказался летать российский лоукостер

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  • 21.10.2024, 12:36
  • 2,366
В Минск отказался летать российский лоукостер

Рейсов зимой не будет.

Российская авиакомпания «Победа» приостанавливает осуществление полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск.

О временном прекращении рейсов «Победы» в Минск сообщают госСМИ со ссылкой на информацию белорусского представительства лоукостера.

Отмечается, что в расписании авиаперевозчика последний рейс в белорусскую столицу из Москвы запланирован на 26 октября, из Санкт-Петербурга – 25 октября.

В офисе «Победы» заявили, что прекращение рейсов будет временным – такую меру ввели лишь на зимний период. Полеты должны возобновиться в конце марта 2025 года.

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