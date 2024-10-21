Белорусского фристайлиста толкнули под колеса авто 21.10.2024, 12:45

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Фото: Belta

Появились подробности смерти Максима Густика.

Почти год назад погиб призер чемпионата мира по фристайлу Максим Густик. Подробности этого трагического инцидента не разглашались. «Трибуна» узнала, как это произошло.

9 декабря 2023 года в Минске погиб 35-летний старший тренер сборной Беларуси по фристайлу Максим Густик. Он был бронзовым медалистом чемпионата мира — 2015, многократным призером этапов Кубка мира и участником двух Олимпиад.

В официальных каналах сообщили только сам факт гибели Густика. Подробностей за почти год после этого так и не было.

По информации «Трибуны», вечер пятницы 8 декабря 2023 года Густик проводил, отдыхая вместе с несколькими товарищами.

Примерно в 1:30 ночи уже 9 декабря мужчины оказались у станции метро «Пушкинская» на проспекте Пушкина, который хотели перейти.

Как пишет «Трибуна», они выбрали для этого не подземный переход, который является единственной там легальной возможностью пересечь восьмиполосную дорогу. Компания, нарушая ПДД, пошла прямиком по проезжей части, намереваясь перелезть через небольшой забор в середине нее.

Однако на разделительной полосе у Густика и другого человека из компании возник словесный конфликт. Через пару реплик оппонент экс-фристайлиста неожиданно толкнул его. Густик не удержался на ногах — полетел на проезжую часть.

Именно в этот момент по проспекту ехала «Шкода». Ее 33-летний водитель не ожидал, что зимней ночью кто-то окажется на проезжей части. Он заметил компанию в последний момент — когда уже никак не успевал затормозить.

По трагической случайности, Густик упал головой именно под колеса «Шкоды». Та даже после этого остановилась не сразу — водителю потребовалось время, чтобы понять, что случилось. Впрочем, он быстро вернулся на место ДТП.

К тому моменту Густик уже не подавал признаков жизни. А травма головы оказалась настолько ужасной, что экс-фристайлиста хоронили в закрытом гробу, пишет издание.

Чем закончилась проверка ДТП, собеседники издания не знают.

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