закрыть
21 октября 2024, понедельник, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы высмеяли куртку с подогревом от фабрики «Славянка»

1
  • 21.10.2024, 13:10
  • 2,980
Белорусы высмеяли куртку с подогревом от фабрики «Славянка»

«Гордость» отечественного легпрома вызвала ряд вопросов.

Бобруйская швейная фабрика «Славянка» показала новинку — куртку с электроподогревом, которая работает от портативного зарядного устройства (в народе — пауэрбанк). Видеопрезентацию «гордости» отечественного легпрома опубликовал в своем TikTok-аккаунте председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, пишет «Зеркало».

Отмечается. что запустить обогрев куртки можно нажатием кнопок. Всего есть три режима: красный (45−55 градусов), синий (35−45) и зеленый (25−35). Куртку можно даже стирать в стиральной машине.

Тем временем пользователи в комментариях скептически отнеслись к этой «новинке». Некоторые высказали мнение, что эта куртка сделана в Китае, потому что на популярной торговой площадке «такое уже лет 10 продают»:

• «Такое на алике лет 10 уже продают»

• «Из Китая куртки, продаются уже лет 8»

• «Все что показывают это Китай»

• «С Китая привезли»

• «Ну слава Богу, и у нас начался прогресс… В Европе такие куртки уже лет двадцать назад продают»

• «Европейские производители уже давно научились делать многослойную одежду. Она не сравнится по стильности и качеству с этим бабушк баулом».

Других взволновало то, безопасно ли носить такую куртку:

• «Я бы так не рисковал, да и огнетушитель в рюкзаке тяжеловато носить»

• «А током не стукнет при подогреве, или сразу живой факел? А заземление где? Одноразовая, стирка противопоказана? А ТО проходить и проводить надо?»

• «Я бы не рискнула покупать такую куртку»

• «Куртка может и классная, но у нас нет таких зим для носки этой куртки».

Вызвала возмущение и цена. На официальном сайте фабрики, указано, что цена куртки варьируется от 192 до 240 рублей в зависимости от модели.

Комментаторы отметили, что видели и другие цены на такие куртки, и что «у народа нет таких доходов»:

• «Ценник около 400, не хотите. В ЦУМе висит»

• «И кто ее по такой цене купит… дешевле просто теплую куртку прикупить и грелку привязать».

Были и шутки по поводу удобства такой крутки:

«Че, еще и куртки будем ставить на зарядку?»

«Продается с тележкой и автомобильным аккумулятором».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип