Белорусы высмеяли куртку с подогревом от фабрики «Славянка» 1 21.10.2024, 13:10

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«Гордость» отечественного легпрома вызвала ряд вопросов.

Бобруйская швейная фабрика «Славянка» показала новинку — куртку с электроподогревом, которая работает от портативного зарядного устройства (в народе — пауэрбанк). Видеопрезентацию «гордости» отечественного легпрома опубликовал в своем TikTok-аккаунте председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, пишет «Зеркало».

Отмечается. что запустить обогрев куртки можно нажатием кнопок. Всего есть три режима: красный (45−55 градусов), синий (35−45) и зеленый (25−35). Куртку можно даже стирать в стиральной машине.

Тем временем пользователи в комментариях скептически отнеслись к этой «новинке». Некоторые высказали мнение, что эта куртка сделана в Китае, потому что на популярной торговой площадке «такое уже лет 10 продают»:

• «Такое на алике лет 10 уже продают»

• «Из Китая куртки, продаются уже лет 8»

• «Все что показывают это Китай»

• «С Китая привезли»

• «Ну слава Богу, и у нас начался прогресс… В Европе такие куртки уже лет двадцать назад продают»

• «Европейские производители уже давно научились делать многослойную одежду. Она не сравнится по стильности и качеству с этим бабушк баулом».

Других взволновало то, безопасно ли носить такую куртку:

• «Я бы так не рисковал, да и огнетушитель в рюкзаке тяжеловато носить»

• «А током не стукнет при подогреве, или сразу живой факел? А заземление где? Одноразовая, стирка противопоказана? А ТО проходить и проводить надо?»

• «Я бы не рискнула покупать такую куртку»

• «Куртка может и классная, но у нас нет таких зим для носки этой куртки».

Вызвала возмущение и цена. На официальном сайте фабрики, указано, что цена куртки варьируется от 192 до 240 рублей в зависимости от модели.

Комментаторы отметили, что видели и другие цены на такие куртки, и что «у народа нет таких доходов»:

• «Ценник около 400, не хотите. В ЦУМе висит»

• «И кто ее по такой цене купит… дешевле просто теплую куртку прикупить и грелку привязать».

Были и шутки по поводу удобства такой крутки:

«Че, еще и куртки будем ставить на зарядку?»

«Продается с тележкой и автомобильным аккумулятором».

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