Лукашенко решил расселить Минск?1
- 21.10.2024, 13:23
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И призвал строить дороги в города-спутники.
Лукашенко заговорил о перенаселении Минска и сослался на опыт Москвы.
«Сплошные пробки, необходимость строительства в огромных масштабах развязок, дорог и так далее. Что приятного для человека жить в этой железобетонной «одежде», и кругом автомобили, автомобили, автомобили», — описал Лукашенко ужасы жизни в российской столице.
По его словам, в Беларуси сделали ставку на города-спутники Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и поселок Руденск. Он отметил, что из них можно быстро добраться до Минска, но время в пути можно сократить еще сильнее.
«Нам надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог, участков. Я не думаю, что это займет много времени или больших денег», — сказал он.