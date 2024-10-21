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Лукашенко решил расселить Минск?

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  • 21.10.2024, 13:23
  • 1,912
Лукашенко решил расселить Минск?

И призвал строить дороги в города-спутники.

Лукашенко заговорил о перенаселении Минска и сослался на опыт Москвы.

«Сплошные пробки, необходимость строительства в огромных масштабах развязок, дорог и так далее. Что приятного для человека жить в этой железобетонной «одежде», и кругом автомобили, автомобили, автомобили», — описал Лукашенко ужасы жизни в российской столице.

По его словам, в Беларуси сделали ставку на города-спутники Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и поселок Руденск. Он отметил, что из них можно быстро добраться до Минска, но время в пути можно сократить еще сильнее.

«Нам надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог, участков. Я не думаю, что это займет много времени или больших денег», — сказал он.

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