В Беларуси строительство жилья для многодетных заметно сократилось 21.10.2024, 13:30

На 21% в годовом измерении.

В Беларуси заметно сократилось строительство жилья для многодетных. Судя по данным Национального статистического комитета, в январе — сентябре этого года организации всех форм собственности построили 28,4 тыс. новых квартир — на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (28,8 тыс.).

В эксплуатацию введено 2 млн 699,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья (+2,5%; 2 млн 633 тыс.).

Для нуждающихся в улучшении условий за восемь месяцев построено 915 тыс. кв. м жилья (-7,8%; 992,1 тыс.), в том числе с господдержкой — 590,6 тыс. (-14,8%; 692,8 тыс.). В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 987,8 тыс. кв. м жилья (+12,4%; 878,6 тыс.).

Для многодетных семей введено 352,8 тыс. кв. м (-20,8%; 445,7 тыс.).

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