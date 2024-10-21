закрыть
21 октября 2024, понедельник, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси строительство жилья для многодетных заметно сократилось

  • 21.10.2024, 13:30
В Беларуси строительство жилья для многодетных заметно сократилось

На 21% в годовом измерении.

В Беларуси заметно сократилось строительство жилья для многодетных. Судя по данным Национального статистического комитета, в январе — сентябре этого года организации всех форм собственности построили 28,4 тыс. новых квартир — на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (28,8 тыс.).

В эксплуатацию введено 2 млн 699,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья (+2,5%; 2 млн 633 тыс.).

Для нуждающихся в улучшении условий за восемь месяцев построено 915 тыс. кв. м жилья (-7,8%; 992,1 тыс.), в том числе с господдержкой — 590,6 тыс. (-14,8%; 692,8 тыс.). В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 987,8 тыс. кв. м жилья (+12,4%; 878,6 тыс.).

Для многодетных семей введено 352,8 тыс. кв. м (-20,8%; 445,7 тыс.).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип