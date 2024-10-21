В Беларуси строительство жилья для многодетных заметно сократилось
- 21.10.2024, 13:30
На 21% в годовом измерении.
В Беларуси заметно сократилось строительство жилья для многодетных. Судя по данным Национального статистического комитета, в январе — сентябре этого года организации всех форм собственности построили 28,4 тыс. новых квартир — на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (28,8 тыс.).
В эксплуатацию введено 2 млн 699,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья (+2,5%; 2 млн 633 тыс.).
Для нуждающихся в улучшении условий за восемь месяцев построено 915 тыс. кв. м жилья (-7,8%; 992,1 тыс.), в том числе с господдержкой — 590,6 тыс. (-14,8%; 692,8 тыс.). В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 987,8 тыс. кв. м жилья (+12,4%; 878,6 тыс.).
Для многодетных семей введено 352,8 тыс. кв. м (-20,8%; 445,7 тыс.).