Казахстан выдаст Беларуси гражданина Кыргызстана
- 21.10.2024, 14:17
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Его обвиняют в убийстве.
Казахстан выдаст Беларуси гражданина Кыргызстана, обвиняемого в убийстве в Минске. Соответствующий запрос Генпрокуратуры Беларуси был удовлетворен Генпрокуратурой Казахстана.
Гражданин Кыргызстана обвиняется в в убийстве с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (п.6 и п.15 ч.2 ст.139 УК). Согласно материалам дела, обвиняемый напал на потерпевшего в Минске и причинил ему «множественные телесные повреждения, повлекшие его смерть», сообщает Генпрокуратура Беларуси.
Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета.