Сторонники ЕС вырвали победу на референдуме в Молдове 4 21.10.2024, 14:34

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Перевес составил 12 243.

Данные молдовской ЦИК после подсчета 99,46% голосов избирателей подтвердили положительный ответ граждан Молдовы на конституционном референдуме по вступлению в ЕС – однако с очень незначительным отрывом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Согласно результатам, ответ «да» на референдуме о внесении евроинтеграционного курса в конституцию дали 50,41% избирателей, а ответ «нет» – 49,59%. Разница в голосах между сторонниками и противниками составила всего 12 243.

Теперь в основном законе Молдовы появятся нормы о ее европейской интеграции.

В то же время обращает внимание то, этот положительный результат обеспечила диаспора. Сами жители Молдовы выступили против сближения страны с ЕС.

В частности, после подсчета данных с 85% участков поддержка ответа «да» лишь немного превысила 45%. Результат сместился в пользу евроинтеграторов только после того, как начали поступать данные с зарубежных участков, где проживает проевропейски настроенное население.

Даже в столице Кишиневе против европейского будущего выступили 44% избирателей, то есть почти половина жителей. В наиболее пророссийском регионе Гагаузии отрицательных ответов было 95%.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что на выборах и референдуме в Молдове не было честного политического процесса. Санду утверждает, что у власти есть доказательства масштабной скупки голосов.

Президент подчеркнула, что «беспрецедентное нападение на свободу и демократию» продолжалось несколько месяцев, а также, что за этим стоят преступные группировки и иностранные силы, которые «атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой».

Референдум в Молдове проходил вместе с первым туром президентских выборов, где Санду победила, однако следующий президент будет определен во втором туре.

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