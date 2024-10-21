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ВСУ ликвидировали большую штурмовую группу россиян на Покровском направлении

  • 21.10.2024, 15:48
  • 1,432
ВСУ ликвидировали большую штурмовую группу россиян на Покровском направлении

Штурм украинских позиций закончился разгромом оккупантов.

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно ликвидировали крупную штурмовую группу российских оккупантов на Покровском направлении.

Об этом защитники Украины сообщили в Facebook, опубликовав видео боя, снятое беспилотником.

Бронированная техника, танки и пехота пытались прорвать оборону десантников. Однако слаженное взаимодействие различных подразделений 25-й бригады дало свои плоды — штурм был остановлен.

Эта успешная операция является очередным свидетельством высокой боевой подготовки и профессионализма украинских военных, которые продолжают наносить удары по врагу и защищать территорию Украины от российской агрессии.

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