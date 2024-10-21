Индия вернула 85 граждан, завербованных Россией для войны против Украины
- 21.10.2024, 18:24
На «службе» остаются еще 20.
Индия вернула из зоны боевых действий 85 своих граждан, которых обманом заставили подписать контракт с российской армией и отправили на войну против Украины.
Об этом в понедельник, 21 октября, заявил секретарь Министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри, сообщает IndiaTV.
По его словам, сейчас в Индию из российской армии нужно вернуть еще 20 индийцев. Он добавил, что МИД «прилагает усилия» для их быстрого освобождения.
«Наши дипломаты поддерживают тесный контакт с посредниками в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны России по вопросу индийцев, которые были незаконно или иным образом завербованы в российскую армию. Этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, в частности, премьер-министром Моди [индийский премьер] с президентом Путиным [российский диктатор]», — отметил Викрам Мисри.
Секретарь МИД добавил, что удалось также вернуть тела погибших индийцев, которые участвовали в военных действиях на стороне России.