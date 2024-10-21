Майя Санду победила в первом туре выборов в Молдове 21.10.2024, 18:50

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Майя Санду

Итоговые цифры.

В Молдове по результатам обработки 100% протоколов на президентских выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду. Ее основным оппонентом стал Александр Стояногло.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Так, по итогам обработки 100% протоколов, действующего президента Молдовы Майю Санду, которая является главой государства с 2020 года, на выборах в целом поддержали 42,45% избирателей.

Поддерживаемый пророссийской Партией социалистов кандидат от ПСРМ Александр Стояногло имеет 25,98%,

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый получил 13,79%.

Следует отметить, что в связи с тем, что Санду не удалось набрать 50% голосов, должен состояться второй тур президентских выборов, который планируется на 3 ноября.

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