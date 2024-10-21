Остин: Украина прошла путь от «коктейлей Молотова» до лучших в мире беспилотников

Остин: Украина прошла путь от «коктейлей Молотова» до лучших в мире беспилотников5
- 21.10.2024, 21:14
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Глава Пентагона отметил, что украинские военные показали невероятное мастерство.
В начале полномасштабного вторжения украинцы пользовались «коктейлями Молотова», чтобы защититься от оккупантов, а сейчас в Украине производят одни из лучших дронов в мире. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинскими студентами, передает РБК-Украина.
Глава оборонного ведомства США напомнил, что украинцы в начале полномасштабного вторжения организовывали засады на российские танки с «коктейлями Молотова» в руках.
«На бурной украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БпЛА в мире. А опытные украинские войска противовоздушной обороны защищают военных и семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство», — подчеркнул Остин.
Также глава Пентагона назвал четыре причины, по которым Вашингтон поддерживает Украину в войне.
«Война российского диктатора Владимира Путина угрожает европейской безопасности. Война Путина бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Война Путина атакует наши общие ценности. Война Путина – это фронтальное нападение на основанный на правилах международный порядок, гарантирующий безопасность всех нас», – отметил он.