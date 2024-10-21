закрыть
21 октября 2024, понедельник, 22:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кемеровской области РФ шахтеры объявили голодовку

2
  • 21.10.2024, 21:37
  • 1,854
В Кемеровской области РФ шахтеры объявили голодовку

Они не получают зарплату уже четыре месяца.

Работники шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области РФ объявили голодовку из-за невыплаты зарплат предприятием. Об этом сообщают в понедельник, 21 октября, местные издания Sreda42 и NGS42.

Под заявлением шахтеров на имя собственника и гендиректора предприятия Дениса Немыкина, которое опубликовало сообщество «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», поставили подписи 12 человек. Они планируют голодать до полного погашения долгов по зарплате. Акция проходит на автостоянке административного комплекса шахты, там установлены две палатки.

Во время встречи с сотрудниками Немыкин попросил не прекращать добычу, несмотря на задолженность по зарплате. По его словам, общие долги шахты вместе с зарплатами и налогами составляют около 1,2 млрд рублей. Немыкин пообещал в течение недели погасить «хотя бы часть долгов» и призвал шахтеров добыть порядка 300 тысяч тонн угля, который остался в лаве.

Немыкин отметил, что шахта должна добывать более 92 тысяч тонн угля в месяц для работы без убытков. При этом более 90 тысяч тонн в текущем году добыли лишь в январе.

Управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье о невыплате заработной платы. Предварительно следствие установило, что зарплата не выплачивалась 382 работникам шахты в период с июля по октябрь 2024 года, а задолженность превысила 46 млн рублей.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип