В Кемеровской области РФ шахтеры объявили голодовку 2 21.10.2024, 21:37

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Они не получают зарплату уже четыре месяца.

Работники шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области РФ объявили голодовку из-за невыплаты зарплат предприятием. Об этом сообщают в понедельник, 21 октября, местные издания Sreda42 и NGS42.

Под заявлением шахтеров на имя собственника и гендиректора предприятия Дениса Немыкина, которое опубликовало сообщество «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», поставили подписи 12 человек. Они планируют голодать до полного погашения долгов по зарплате. Акция проходит на автостоянке административного комплекса шахты, там установлены две палатки.

Во время встречи с сотрудниками Немыкин попросил не прекращать добычу, несмотря на задолженность по зарплате. По его словам, общие долги шахты вместе с зарплатами и налогами составляют около 1,2 млрд рублей. Немыкин пообещал в течение недели погасить «хотя бы часть долгов» и призвал шахтеров добыть порядка 300 тысяч тонн угля, который остался в лаве.

Немыкин отметил, что шахта должна добывать более 92 тысяч тонн угля в месяц для работы без убытков. При этом более 90 тысяч тонн в текущем году добыли лишь в январе.

Управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье о невыплате заработной платы. Предварительно следствие установило, что зарплата не выплачивалась 382 работникам шахты в период с июля по октябрь 2024 года, а задолженность превысила 46 млн рублей.

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