Newsweek: Южная Корея направит своих военных в Украину 22.10.2024, 7:55

Речь идет об офицерах разведки и экспертах по КНДР.

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину своего персонала. Включая офицеров разведки и специалистов по КНДР.

Об этом сообщает Newsweek. Издание ссылается на СМИ, которые в свою очередь, цитируют представителя спецслужбы Южной Кореи.

Отмечается, что этот персонал может заниматься допросами или предоставлять услуги перевода в случае пленения северокорейских солдат украинскими войсками.

Кроме того, Сеул передаст Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Пхеньяна.

Минобороны страны на пресс-брифинге позже в понедельник, 21 октября, также сообщило, что «открыто» пересмотрит меры по возможной поставке летального оружия в Украину. Стоит отметить, что Сеул уже не раз оказывал Киеву гуманитарную помощь во время российско-украинской войны.

Журналисты отмечают, что доклад и замечания со стороны Южной Кореи поступили после того, как разведка страны в пятницу заявила, что Северная Корея, которой руководит Ким Чен Ын, решила направить 12 000 военнослужащих спецназа для поддержки России, причем 1500 из них уже на Дальнем Востоке.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

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