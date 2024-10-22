BILD: Путин получил нового серьезного врага 3 22.10.2024, 8:17

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Разыгрывается ужасный сценарий для Кремля.

Южная Корея может пересмотреть свою помощь Украине в ответ на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины, считает обозреватель BILD Альберт Линк.

С начала полномасштабного вторжения Сеул помогал Украине только гуманитарно и касками, отметил Линк. Но из-за союзничества России и КНДР может решиться на отправку оружия.

По его словам, призыв солдат из КНДР может стать «огромной ошибкой» Путина — России грозит новый враг в лице Южной Кореи.

«Ужасный сценарий для Путина: Южная Корея, которая до сих пор поддерживала Украину лишь гумпомощью и касками, реагирует на вступление Кима в войну — и отправляет Украине оружие. Маленькая Южная Корея (лишь немного больше Австрии) — одна из крупнейших армий мира с примерно 3,6 млн солдат (500 000 активных, 3,1 млн в резерве)», — высказался эксперт.

Линк напомнил, что оружейная промышленность у Южной Кореи процветает, само оружие — стандартов НАТО, то есть востребовано.

«Южнокорейское правительство поставило цель стать четвертым по величине экспортером оружия в мире к 2027 году после США, России и Франции. Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, это окажет огромное влияние на ход войны», — пишет Линк.

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