BILD: Путин получил нового серьезного врага

BILD: Путин получил нового серьезного врага3
- 22.10.2024, 8:17
- 13,366
Разыгрывается ужасный сценарий для Кремля.
Южная Корея может пересмотреть свою помощь Украине в ответ на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины, считает обозреватель BILD Альберт Линк.
С начала полномасштабного вторжения Сеул помогал Украине только гуманитарно и касками, отметил Линк. Но из-за союзничества России и КНДР может решиться на отправку оружия.
По его словам, призыв солдат из КНДР может стать «огромной ошибкой» Путина — России грозит новый враг в лице Южной Кореи.
«Ужасный сценарий для Путина: Южная Корея, которая до сих пор поддерживала Украину лишь гумпомощью и касками, реагирует на вступление Кима в войну — и отправляет Украине оружие. Маленькая Южная Корея (лишь немного больше Австрии) — одна из крупнейших армий мира с примерно 3,6 млн солдат (500 000 активных, 3,1 млн в резерве)», — высказался эксперт.
Линк напомнил, что оружейная промышленность у Южной Кореи процветает, само оружие — стандартов НАТО, то есть востребовано.
«Южнокорейское правительство поставило цель стать четвертым по величине экспортером оружия в мире к 2027 году после США, России и Франции. Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, это окажет огромное влияние на ход войны», — пишет Линк.