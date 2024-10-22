Европарламент утвердил кредит для Украины в 35 млрд евро 22.10.2024, 15:01

Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Евродепутаты одобрили предоставление Украине кредита в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Как сообщили в пресс-службе Европарламента, за проголосовали 518 евродепутатов, против 56, а 61 воздержался.

Кредит является частью пакета финансовой помощи в 50 млрд долларов, согласованного на уровне G7. Окончательная сумма, которую внесет ЕС, может быть ниже в зависимости от размера кредитов, предоставленных другими партнерами G7.

Правительства стран ЕС уже одобрили это решение, теперь Совет ЕС должен провести формальную письменную процедуру по утверждению регламента. Он вступит на следующий день после публикации в Официальном журнале.

Как отмечается в пресс-релизе в ЕС заморожены около 210 млрд евро активов Центробанка РФ. В Евросоюзе приняли решение использовать доходы от этих активов на поддержку Украине.

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