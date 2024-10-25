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СМИ: Илон Маск регулярно общается с Путиным с конца 2022 года

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  • 25.10.2024, 9:48
  • 4,276
СМИ: Илон Маск регулярно общается с Путиным с конца 2022 года

Стали известны подробности.

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск с конца 2022 года находится в регулярном контакте с российским диктатором Владимиром Путиным. Их беседы касаются личных тем, бизнеса и геополитической напряженности.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на «нескольких действующих и бывших» официальных лиц США, Европы и РФ. Как говорится в статье, Маск, «самый богатый человек в мире и стержень космических усилий США», регулярно общается с главой Кремля уже около двух лет.

В какой-то момент Путин попросил его не активировать его спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения главе Китая Си Цзиньпину, сообщили изданию два человека, проинформированных о просьбе.

Кроме того, как пишет газета, в 2024 году Маск проявил себя как важнейший сторонник предвыборной кампании Дональда Трампа и может найти для себя роль в администрации республиканца в случае его победы.

«Хотя США и их союзники изолировали Путина в последние годы, диалог Маска может сигнализировать о возобновлении взаимодействия с российским лидером и укрепить выраженное Трампом желание заключить сделку по основным линиям разлома, таким как война в Украине», – пишет The WSJ.

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