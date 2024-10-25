Южная Корея накопила впечатляющий арсенал: как страна может помочь Украине

Южная Корея накопила впечатляющий арсенал: как страна может помочь Украине5
- 25.10.2024, 16:31
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У Южной Кореи есть «первоклассные» гаубицы K9 и танки K2.
Южная Корея пригрозила отправить оружие и ресурсы в Украину, и если она пойдет дальше, то, имея для этого внушительные возможности и устрашающий арсенал, она может оказаться мощным союзником, пишет Business Insider (перевод - «Униан»).
По словам аналитиков, в связи с этим у России есть веские причины для беспокойства.
«Южнокорейское оружие может потенциально существенно повлиять как на оборонительные возможности Украины, так и на наступательные», - заявил аналитик по Китаю и Северо-Восточной Азии в Eurasia Group Джереми Чан.
Отмечается, что за многолетнее противостояние с КНДР Южная Корея создала «грозный» арсенал оружия, который включает в себя системы ПВО и ПРО. По словам Чана, могут помочь Украине защитить свои города и инфраструктуру от российских атак. Кроме того, как добавил аналитик, у Южной Кореи есть «первоклассные» гаубицы K9, танки K2 и системы залпового огня.
Эксперт по Корее из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эллен Ким добавила, что поддержка Южной Кореи Киеву может включать предоставление разведданных о северокорейском оружии и тактике.
- Южная Корея может также помочь в психологической войне против северокорейских солдат, которые могут не захотеть сражаться на войне, - сказала она.
Как сообщили военные эксперты, отправленные в Россию северокорейские солдаты, будут подвергнуты жестким мерам, чтобы "отговорить" их от дезертирства.