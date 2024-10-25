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Банк России повысил ключевую ставку до 21,00% годовых

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  • 25.10.2024, 19:09
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Банк России повысил ключевую ставку до 21,00% годовых

Представители регулятора заявили о максимальном инфляционном давлении с начала года.

Банк России (БР) принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 21,00% годовых. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза БР. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания», - пояснили в фининституте. «Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», - добавили там.

Дополнительные бюджетные расходы и расширение дефицита в 2024 году «имеют проинфляционные эффекты», - констатировали в БР.

Банк готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.

В сентябре рост цен увеличился до 9,8% в пересчете на год - после 7,5% в августе. Показатель базовой инфляции поднялся до 9,1% - после 7,7% в августе. Представители регулятора заявили о максимальном инфляционном давлении с начала года.

Годовая инфляция на 21 октября составила 8,4% и по итогам года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

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