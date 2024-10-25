Эффект может быть обратным 2 Эль Мюрид

25.10.2024, 22:06

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Эль Мюрид

Вместо ожидаемого массового «захода» в депозиты можно получить иную картину.

Что сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина о повышении ключевой ставки до 21%:

- Это решение усилит сберегательную активность населения.

- Усиление инфляционного давления связано с ограничениями на стороне предложения, а не со спросом.

- Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы.

- Повышение прогноза по инфляции в РФ в 2024 году не означает, что ключевая ставка не работает. Как сообщил ранее ЦБ, по итогам года этот показатель ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По факту Набиуллина пытается добиться того, чтобы люди понесли свои деньги на банковские депозиты, снимая давление с потребительского рынка. Логика в этом есть, но действует и обычная житейская логика - во время высокой инфляции люди зачастую иррационально стараются вложить деньги в товары, а не в банки, так как вполне полагают, что в банках их деньги если не сгорят, то принесут им существенно меньший доход. Поэтому вместо ожидаемого массового «захода» в депозиты можно получить обратную картину - все эти деньги хлынут на потребительский рынок. Тут достаточно только спровоцировать психоз, как остановить его будет крайне непросто.

Не так уж и давно происходила подобная ситуация, когда одной уважаемой нефтяной компании позарез понадобились доллары, и она обрушила курс с 30 до 60 рублей, что спровоцировало бешеную панику населения, которое кинулось спасать свои стремительно дешевеющие деньги не в банки, а именно в товары. Конечно, прогадали, но реакция была именно такой.

Ну, и оценка Набиуллиной происходящего более чем адекватна: именно сжатое предложение провоцирует инфляцию. И если не решить проблему увеличения предложения, рост цен остановить будет практически невозможно.

Мюрид Эль, Telegram

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