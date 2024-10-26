Кремль подставил Си Цзиньпина: назревает конфликт 2 26.10.2024, 11:16

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Китай может поставить Россию на место несколькими экономическими шагами.

Сотрудничество России и КНДР может разозлить Китай. Диктатор Владимир Путин своими действиями буквально подставляет главу Китая Си Цзиньпина.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что войска КНДР в Украине прямо противоречат заявлениям Си Цзиньпина о деэскалации «конфликта». Он даже на саммите БРИКС говорил, что не стоит допускать эскалации.

Как отметил Жданов, самое интересное, что буквально через некоторое время Россия ратифицировала договор о сотрудничестве с КНДР. Там речь идет также о военной помощи.

«Путин фактически подставил Си Цзиньпина. Последний говорил на саммите в Казани, что «конфликт» не должен выйти за пределы Украины. А тут за несколько часов Госдума уже ратифицировала договор, который узаконивает присутствие войск КНДР на территории России», – сказал Жданов.

Такой шаг уже делает войну в Украине региональной. Фактически две ядерные державы безосновательно напали на неядерное государство.

Очевидно, что Запад на это отреагирует. Не надо ожидать отправки войск НАТО в Украину. Но военную помощь они вполне могут увеличить. Стоит добавить сюда и Южную Корею, которая может пойти на прямые поставки оружия для Украины.

«Китай мог бы поставить Россию на место несколькими экономическими шагами. Но им выгодно поддерживать Россию по крайней мере на плаву. Страна-агрессор имеет огромное количество энергоресурсов и большой арсенал ядерного оружия», – сказал Жданов.

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