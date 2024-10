Разные китайские обстоятельства Александр Немец

26.10.2024, 18:47

Путин вконец ополоумел.

В последний месяц я несколько раз писал о Клубе Друзей Мира, созданном Китаем и Бразилией в конце сентября – начале октября этого года с целью окончания Войны. К Клубу, на сессии ООН, присоединились Франция и Швейцария, а также десяток крупных стран Третьего Мира.

Вновь об этом Клубе (группе) речь зашла на последнем саммите БРИКС в Казани. Руководитель Китая Си Цзиньпин заявил: «Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с другими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы «друзей мира». Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации». Накануне, 23 октября, Си Цзиньпин, также в рамках саммита БРИКС, призвал отказаться от «подливания масла в огонь» и втягивания в войну в Украине третьих стран. Совершенно очевидно, заявление китайского лидера прозвучало в связи с отправкой в Россию солдат из КНДР, для участия в боевых действиях.

Эта мирная инициатива Китая и Бразилии предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в районы боев и отказ от расширения зоны боевых действий.

От себя добавлю, что эта мирная инициатива с самого начала встретила резко отрицательную реакцию Москвы, и не удивительно. Насколько можно понять, конечной целью этого предложения является «восстановление международно признанных границ» (границ Украины 1991 года).

Здесь можно отметить настойчивость Си Цзиньпина. Он не опасается «гнева» Путина. Си Цзиньпину не нужно продолжение Войны. Да и победа Путина ему не нужна. И то и другое сулят Китаю неприятности: сохранение нынешних ненормальных мировых цен на углеводороды и прочее сырье, сохранение и расширение в мире факторов нестабильности, прекращение повиновения Путина и, как следствие, прекращение «мирной экспансии» Китая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ (в случае успеха РФ в Войне). Нашли дураков!

Руководство Китая как всегда прагматично и прекрасно понимает, что его цели и цели путинского режима сейчас совершенно противоположны. Отсюда и давление на Путина на саммите БРИКС, которое, я полагаю, можно рассматривать, как «последнее китайское предупреждение».

Но ведь Путин вконец ополоумел и не слушается Пекина. С трудом удается удержать Путина от использования тактического ядерного оружия. Мало того, Путин втянул в свою авантюру северокорейского Ына, Китай выделял Ыну, чтобы режим Ына не загнулся, не больше ста миллионов долларов в год (в мировых ценах), в виде зерна, растительного масла и нефтепродуктов. А теперь, начиная с 2023 года, Ын получает от Путина, за снаряды, баллистические ракеты, а теперь еще и за «пушечное мясо», никак не меньше миллиарда долларов в год.

Можно сказать, Ын сбросил «китайский ошейник» и пошел вразнос. Ситуация существенно обострилась и на Корейском полуострове (негативная реакция Южной Кореи) и в Украине. Кстати, 24 октября ЕС, в лице, господина Борреля, также выступил с протестом.

Может быть, я преувеличиваю насчет раздражения Пекина? Нет. Последние несколько дней о «бешенстве Пекина» в связи с отправкой солдат Северной Кореи в Украину регулярно сообщают известные в Украине люди – Михаил Подоляк (администрация Зеленского), майор Тарас Березовец и другие.

Чего теперь ждать Путину и Ыну с китайской стороны? А ничего хорошего. В Пекине найдут способ «унасекомить», а то и «обнулить» обоих «крысавцев». Примите во внимание, что и Володин, и Шойгу, и Мишустин, и Матвиенко – купленные агенты Китая. Наверное, найдут способ.

Меня могут спросить: «А Китай хоть что-нибудь реально делает сейчас (кроме фактического прекращения поставки в РФ товаров двойного назначения), чтобы остановить Путина?»

В сентябре этого года нефтепереработка Китая сократилось до 58,73 миллиона тон, на 5,4% против сентября 2023 года. Несколько сократилось и общая переработка нефти в январе-сентябре.

И это не случайность, а устойчивая тенденция. Года два уже не было такого низкого уровня нефтепереработки! Очевидно, это будет продолжаться и дальше, в рамках быстрого перехода Китая к высоким технологиям в энергетике.

В результате цена нефти (WTI) упала до 70-71 доллара за баррель. И это несмотря на отчаянные усилия путинского режима по дестабилизации Ближнего Востока, вплоть до поставок оружия и технологий наведения ракет (по западным танкерам в Красном море) хуситам! Путинское хозяйство трещит и проседает.

А в конце года Саудовская Аравия, явно по соглашению с Китаем, начнет увеличивать поставки нефти на мировой рынок. Вот когда нефть всерьез обвалится, вместе с путинским режимом!

Мне могут возразить, что Китай продолжает поставлять в РФ «товары двойного назначения» и даже оружие. «Вот ведь только что Администрация Байдена ввела санкции против трех китайских фирм за разработку для РФ дрона дальнего действия «Гарпия-1»!

Отвечу прямо: Администрация Байдена, да и Конгресс США взбесились «на китайской почве». Стало известно, что китайская фирма DIJ (город Шэньчжэнь), крупнейший в мире разработчик и производитель дронов, возбудило судебное дело против Пентагона, который объявил DIJ «производителем оружия». Наверняка будут и другие иски от китайских фирм. Поведение «вашингтонских» трудно характеризовать иначе как глупость. Даже мне, гражданину США.

А вот другое сообщение, из той же серии. «Congress to Commerce: Sanction more Chinese chip firms to stop Huawei's evasion» (Конгресс США потребовал от Департамента торговли США ввести новые санкции против китайских производителей чипов, чтобы остановить фирму Huawei).

Сообщение длинное, но суть ее проста (я расписал, как мог, в последних двух статьях, достижения китайских нанотехнологий, и вот продолжение): Конгресс США, Департамент торговли и Вашингтон в целом в ужасе от достижений фирм Huawei и SMIC, которые, очевидно, уже начали (без официального объявления) серийное производство смартфона нового поколения Mate 70 Pro с процессором Kirin 9100 уровня 5нм.

Страшную Войну можно было бы быстро остановить, и при этом раздавить и Путина и Ына – если бы Китай (уже в основном договорившийся с Францией) договорился с США. Но когда же «вашингтонские» поумнеют?

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму (и Хамасу)!

Александр Немец, kasparov.ru

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com