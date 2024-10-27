Портников: За сотрудничеством Кремля и Ким Чен Ына стоит совсем другой человек 11 27.10.2024, 12:30

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Виталий Портников

Без его благословения военные КНДР не могли бы приехать на территорию России.

На пресс-конференции после саммита БРИКС Путин впервые прокомментировал возможность присутствия северокорейских военных в России. Он дал понять, что не видит в этом ничего чрезвычайного.

Риторика Путина неизменна, считает Виталий Портников.

Владимир Путин заявил, что согласно статье 4 Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, обе страны обязались помогать друг другу в случае агрессии.

Путин не оправдывался из-за присутствия войск КНДР на территории России. Это еще раз показывает, что он пытается создать условия для эскалации ситуации не только на российско-украинском фронте, но и на Корейском полуострове.

Южная Корея достаточно жестко реагирует на возможность присутствия северокорейских военных на фронтах российско-украинской войны. Она опасается, что Северная Корея будет использовать это участие своих военных в войне как подготовку для войны уже против Южной Кореи.

Когда у Путина спросили, при каких условиях он согласился бы прекратить войну с Украиной, политик ответил стандартно. Мол, любые мирные договоренности возможны только с учетом реалий, которые сложились на земле. Это известное требование Путина к Украине связано с 2014 годом. Тогда, после аннексии Крыма, Путин заявил, что «крымский вопрос» является закрытым, а Москва больше никогда не будет вести разговоры с Киевом о территориальной принадлежности Крыма.

В 2022 году к Крыму присоединились аннексированные Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Как можно понять из слов Путина, он даже не думает о возможности вывода российских войск с оккупированной украинской территории. Более того, требует от Украины, чтобы ВСУ отошли из областей, которые являются оккупированными. Путин создает условия, при которых переговоры между Украиной и Россией не имеют никаких перспектив для начала.

У Путина спрашивали о том, как он может одновременно говорить о стабильности в мире и продолжать войну против Украины, которая уже привела к атакам беспилотников по российским городам. Ведь до войны этих атак не было. Путин ответил, что ситуация была более угрожающей и снова напомнил об условиях, которые Россия выдвигала Западу накануне полномасштабного вторжения в Украину. Условия, которые предусматривали, что западные страны должны согласиться с невозможностью евроатлантической интеграции Украины, Грузии и других бывших советских республик.

Это тоже ложь. Западные лидеры, которые разговаривали с Путиным в те недели, когда МИД России выдвинуло эти требования к НАТО и США, подчеркивали, что не могут согласиться, чтобы Россия накладывала вето на любые решения Альянса. Однако вместе с этим они были готовы к переговорам с Москвой по всем вопросам, которые она считает угрожающими с точки зрения собственной безопасности.

Но Путин выдвигал условия вовсе не для того, чтобы разговаривать с Западом. Его цель была – создать базу под свою войну против Украины.

Если внимательно проанализировать ответы Путина, мы увидим, что условия окончания войны, которые он выдвигал еще в 2022 году, не отличаются от 2024 года. Путин хочет разговаривать с ненавистной ему Украиной исключительно на языке ультиматумов и капитуляции. Агрессор надеется, что время остается на его стороне.

Единственное, что изменилось – Путин полон решимости глобализировать эту войну. Ближнего Востока агрессору уже не достаточно. Он думает о значительно более серьезной глобализации ситуации благодаря Корейскому полуострову. Неизвестно, как там будет развиваться ситуация после того, как северокорейские военные начнут воевать на украинской земле, или будут использоваться россиянами как вспомогательная армия в боях в Курской области.

Сейчас мы не знаем, как именно Путин хочет использовать солдат Ким Чен Ына. Возможно, хочет просто создать пропагандистскую модель присутствия северокорейских военных как ловушку для конфликта между Северной и Южной Кореями. Это может быть достаточно сложная спецоперация, которую прямо сейчас готовят в кабинетах руководителей ФСБ.

Но понятно одно – Путин начал рассматривать глобализацию конфликтов как один из важных инструментов своей войны с Украиной и конфронтации с Западом.

Интересно было бы узнать, что по этому поводу думает другой участник пресс-конференции в Казани – китайский лидер Си Цзиньпин. Без его благословения никакие северокорейские военные не могут приехать на территорию России и воевать против Украины. Это еще раз позволяет сказать, что за всеми действиями Путина и Ким Чен Ына стоит другой человек, который заинтересован в дестабилизации мира и ослаблении США, – Си Цзиньпин.

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