В Гомеле появился проекционный пешеходный переход 3 27.10.2024, 18:05

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Что это такое?

В Гомеле на улице Владимирова впервые появился проекционный переход.

В темное время суток над ним активируется специальная подсветка, которая проецирует разметку бело-желтого цвета, а также дорожный знак «Пешеходный переход» прямо на проезжую часть.

Для реализации этой идеи используются проекторы и световые элементы. В ГАИ отмечают, что такая разметка помогает привлечь внимание и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

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