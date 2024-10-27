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В Гомеле появился проекционный пешеходный переход

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  • 27.10.2024, 18:05
  • 1,892
В Гомеле появился проекционный пешеходный переход

Что это такое?

В Гомеле на улице Владимирова впервые появился проекционный переход.

В темное время суток над ним активируется специальная подсветка, которая проецирует разметку бело-желтого цвета, а также дорожный знак «Пешеходный переход» прямо на проезжую часть.

Для реализации этой идеи используются проекторы и световые элементы. В ГАИ отмечают, что такая разметка помогает привлечь внимание и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

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