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Крупнейший СПГ-проект России остановился

  • 28.10.2024, 13:28
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Крупнейший СПГ-проект России остановился

После ужесточения американских санкций.

Крупнейший в России проект по производству сжиженного природного газа — «Арктик СПГ 2» «Новатэка» — остановил производство после нового раунда американских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, стоивший $25 млрд завод, который строили почти 10 лет, не может найти покупателей на свой газ, в результате чего у него копятся нераспроданные запасы. В октябре «Новатэк» снизил добычу газа для «Арктик СПГ-2» до 5,3 млн кубометров в сутки, что более чем вдвое ниже уровня сентября (12,1 млн кубов в день).

Коммерческое сжижение газа на заводе остановилось, продолжаются лишь операции, необходимые для поддержания его технического состояния, говорят источники Bloomberg. С августа «Арктик СПГ 2» отгрузил 8 партий СПГ, однако одну из них не удалось продать, несмотря на то, что «Новатэк» предлагал скидки, достигавшие 40% к рыночным ценам.

Покупатели газа опасаются принимать танкеры с «Арктик СПГ 2», в отношении которых США ввели санкции: в августе в черные списки были включены 8 связанных с проектом судов. Сам завод «Новатэка» попал под американские ограничения в ноябре прошлого года, после чего иностранные акционеры заморозили свое участие, а южнокорейская верфь отказалась поставлять газовозы ледового класса.

В июне США ужесточили санкции против «Новатэка». В черные списки с запретом на любые операции попали все его строящиеся проекты («Мурманск СПГ», «Обский СПГ», «Мурманск-трансгаз», «Арктик СПГ 2», «Арктик СПГ — 3»), а также 7 из 15 СПГ-танкеров, которые были заказаны на российской верфи «Звезда».

Помощник министра энергетики США Джеффри Пайатт сообщил в интервью Bloomberg на прошлой неделе, что это не конец. «Мы очень внимательно следим за тем, куда направляются попавшие под санкции российские грузы, и вы можете быть уверены, что администрация Байдена будет продолжать закручивать гайки в отношении российского экспорта СПГ», — предупредил он.

По плану «Арктик СПГ 2» должен был производить на трех технологических линиях 19,8 млн тонн СПГ в год. Первая линия была введена в строй в августе 2023 года и произвела первую партию газа в декабре, но вывезти ее не получилось. Вторую линию доставили к будущему месту работы в августе 2024 г., строительство третьей было решено отложить и перенести срок ее ввода в эксплуатацию с 2026-го на 2028 год.

Санкции делают перспективы «Новатэка» «туманными» и отодвигают сроки реализации всех его проектов, предупреждают аналитики ПСБ: «Все зависит от того, как компания сможет адаптироваться и решить вопрос с флотом».

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