Армия Израиля продвинулась вперед на двух фронтах в Ливане 3.10.2024, 7:39

Израильские военные нанесли точный удар по Бейруту.

Израиль в среду двинулся вперед на двух фронтах в ходе наземной операции в Ливане против Хезболлы. В ходе наступления погибли восемь солдат ЦАХАЛа.

Об этом сообщают AP.

Израильские военные заявили, что в результате двух атак Хезболлы на юге Ливана в среду погибли семь солдат. Ранее ЦАХАЛ сообщил о смерти 22-летнего капитана бригады спецназа. Еще семеро военных получили ранения.

В совокупности все случаи смерти, о которых было объявлено накануне Рош ха-Шана, еврейского Нового года, стали одними из самых крупных потерь, понесенных израильскими войсками за последние месяцы.

Поздно вечером в среду израильский авиаудар поразил жилой дом в центре ливанской столицы. По меньшей мере шесть человек погибли и семеро получили ранения.

Съемочная группа CNN в Бейруте услышала громкие взрывы и увидела дым, поднимающийся над центром города. Ранее над южными пригородами Бейрута прозвучали три взрыва и был виден дым.

Израильские военные заявили, что нанесли точный удар по Бейруту, пишет CNN. Телеканал отмечает, что это первый израильский удар по сердцу столицы с момента последней войны между Ливаном и Израилем в 2006 году.

Житель района сообщил CNN, что удар был нанесен по зданию, в котором размещалось Исламское управление здравоохранения, связанное с «Хезболлой».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com