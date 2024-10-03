закрыть
3 октября 2024, четверг, 7:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армия Израиля продвинулась вперед на двух фронтах в Ливане

  • 3.10.2024, 7:39
Армия Израиля продвинулась вперед на двух фронтах в Ливане

Израильские военные нанесли точный удар по Бейруту.

Израиль в среду двинулся вперед на двух фронтах в ходе наземной операции в Ливане против Хезболлы. В ходе наступления погибли восемь солдат ЦАХАЛа.

Об этом сообщают AP.

Израильские военные заявили, что в результате двух атак Хезболлы на юге Ливана в среду погибли семь солдат. Ранее ЦАХАЛ сообщил о смерти 22-летнего капитана бригады спецназа. Еще семеро военных получили ранения.

В совокупности все случаи смерти, о которых было объявлено накануне Рош ха-Шана, еврейского Нового года, стали одними из самых крупных потерь, понесенных израильскими войсками за последние месяцы.

Поздно вечером в среду израильский авиаудар поразил жилой дом в центре ливанской столицы. По меньшей мере шесть человек погибли и семеро получили ранения.

Съемочная группа CNN в Бейруте услышала громкие взрывы и увидела дым, поднимающийся над центром города. Ранее над южными пригородами Бейрута прозвучали три взрыва и был виден дым.

Израильские военные заявили, что нанесли точный удар по Бейруту, пишет CNN. Телеканал отмечает, что это первый израильский удар по сердцу столицы с момента последней войны между Ливаном и Израилем в 2006 году.

Житель района сообщил CNN, что удар был нанесен по зданию, в котором размещалось Исламское управление здравоохранения, связанное с «Хезболлой».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников