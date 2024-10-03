«Обращались как с животными»: иностранец рассказал о службе в армии России

«Обращались как с животными»: иностранец рассказал о службе в армии России2
- 3.10.2024, 7:56
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Гражданин Непала попал в плен ВСУ под Бахмутом.
Военное командование российской оккупационной армии относились к иностранцам, которые подписали контракт Министерством обороны РФ, как к животным. Об этом заявил пленный под Бахмутом гражданин Непала Гимире Кришна Бахадур, видео с которым обнародовал журналист Юрий Бутусов.
«Отношение к нам очень плохое. К нам относились как к животным. Лучше остаться со своей семьей и своими детьми», — сказал Бахадур.
Он уточнил, что вместе с ним служили многие индусы, которые находились в таких же тяжелых условиях и испытывали соответствующее отношение от российского командования.
«Когда я приехал на службу в Россию, то понял, что здесь очень опасно», — отметил иностранец.
По его словам, он пытался вернуться в Непал, но после подписания контракта с Министерством обороны России это очень трудно сделать.
«Непал не принимает никаких мер, чтобы вернуть нас домой. Здесь очень опасно и можно потерять жизнь», — подчеркнул Бахадур.
Он также объяснил, что решил воевать на стороне вражеской армии из-за того, что имел долги, которые хотел погасить.