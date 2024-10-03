Путин назначил террориста «ДНР» Жогу своим представителем на Урале 2 3.10.2024, 8:25

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Именно в разговоре с Жогой Путин официально объявил, что идет на пятый срок.

Глава РФ Владимир Путин 2 октября назначил одного из бывших главарей группировки «ДНР» Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

Об этом информирует «Радио Свобода».

Артем Жога - отец бывшего главы так называемого «батальона «Спарта» Владимира Жоги, который был ликвидирован в марте 2022 года. До 2016 года этим подразделением группировки командовал гражданин России Арсен Павлов, известный как Моторола.

Жога был сопредседателем избирательного штаба Путина на выборах в марте 2024 года. В декабре 2023 года именно в разговоре с Жогой Путин официально объявил, что идет на пятый срок.

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