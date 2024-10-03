Россию атаковали более сотни дронов 3.10.2024, 8:40

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Взрывы прогремели сразу в нескольких областях.

В России заявили о новой массированной атаке сразу нескольких областей украинскими дронами, передает УНИАН.

Власти РФ традиционно отчитались о сбитии БПЛА ночью 3 октября. В частности, в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО «перехватили и уничтожили» 113 украинских дронов в четырех областях: 73 БПЛА - над территорией Белгородской, 25 - над Воронежской, 14 - над Курской и один - над Брянской.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что один из дронов долетел до города Старый Оскол, есть разрушения.

Об атаке дронами отдельно сообщили губернаторы Брянской и Курской областей.

В российских пабликах была информация о пролете дронов в еще одной области РФ - Орловской.

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