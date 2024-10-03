В мидовском доме в центре Минска продают стильную видовую квартиру

В мидовском доме в центре Минска продают стильную видовую квартиру4
- 3.10.2024, 9:55
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В квартире есть две лоджии с панорамным остеклением.
В новостройке на Коллекторной улице на продажу на Realt выставили интересную видовую квартиру. Вспоминаем, что это за дом, и рассматриваем жилье в деталях.
Реализацией проекта занимался «Минскстрой». Получился современный десятиэтажный каркасник с подземным паркингом, что очень кстати, учитывая расположение дома.
Дом строился для работников МИД и структур, подчиненных Управлению делами Президента. Но квартиры им не давали, а продавали.
Позже, но в том же 2021 году, в этом доме начали появляться квартиры на вторичке без ремонта, в 2023-м — уже с ремонтом. А сейчас тут на продажу выставили еще более интересную квартиру.
Это жилье на 98,5 квадрата на верхнем 10 этаже. Там вот такая планировка:
В большой зоне гостиной стоит диван итальянского производителя ARKETIPO, а также есть фреска AFFRESCO, которая подсвечивается трековыми светильниками. Медиа-центр — от итальянской компании PORADA. Он установлен на поворотной стойке и отделяет гостиную от зоны спальни.
В зоне спальни кровать также от итальянского бренда ARKETIPO.
Столешница кухни и острова изготовлены из камня Tehnistone, мойка со смесителем встроены в столешницу. Бытовая техника итальянской компании SMEG — варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная и стиральная машины, вытяжка. На стене напротив кухонной зоны поместили состаренное зеркало.
Гардеробная комната оборудована мебелью, изготовленной под заказ. Шкафы оснащены системой автоматической подсветки.
В квартире есть две лоджии с панорамным остеклением. Одна из лоджий имеет площадь 8,5 квадрата.
Керамическая плитка на полу и стенах — от итальянских производителей Imola и Rondin.
В квартире установлен кондиционер и приточно-вытяжная система вентиляции воздуха. В придачу к жилью идет место в подземном паркинге.
За квартиру просят 349 тысяч долларов. Метр выходит по 3543 доллара.