Потери российских войск в Украине резко возросли 2 Алексей Копытько

3.10.2024, 9:57

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В «лидеры» по «200-м» выбился Краснодарский край.

Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

На 23 сентября 2024 года в нашей базе 71979 человек, по которым есть полные сведения, и 380+ имен, где есть какие-то расхождения (мы рассортировали часть лиц с неполными данными).

За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 1073 единиц.

Российский проект «Медиазона» и российская служба ВВС по состоянию на 27 сентября дают цифру 71 057 человек.

Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Эти цифры не отражают реальную численность потерь (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

Из заметного за неделю.

1.Обновление данных по Московской области – еще плюс 88 убитых. В основном – это ранее скрытые потери после осмотра федерального мемориала и еще одного кладбища. Итого: один федеральный мемориал (т.е. захоронения в шаговой доступности, на виду) дал +500 убитых за три недели. Из-за чего регион выбрался на 6 место по числу публично признанных потерь.

На локальном уровне, где значительно сложнее незаметно и безопасно собрать данные, спрятаны многие тысячи убитых. Причем спрятаны по согласию семей убитых наемников, которые избегают огласки ради беспроблемного получения выплат.

Потери среди насильно мобилизованных (особенно – из городов) прятать будет сложнее. Это еще один маленький нюанс, почему Путин откладывает мобилизацию.

2. Традиционная рубрика «Москва и Кавказ – против России».

За неделю потери:

Ингушетия – 0.

Чечня – 1.

Кабардино-Балкария – 2.

Карачаево-Черкесия – 1.

Дагестан – 16 (давно столько не показывали).

Москва – 10.

СПБ – 8.

Брянск – 10,

Белгород – 23 (часть старых).

Татарстан – 75.

Башкортостан – 67.

Пермь – 43.

Видимо, региональные элиты в Казани и Уфе настолько жадные и получают от Москвы столько бонусов, что им не жалко хоронить своих людей пачками. Ведь мы ж фиксирует далеко не все потери. Рота в неделю – вот ориентировочное число убитых из Татарстана и Башкортостана. Плюс раненые. Это маркер, сколько наемников они должны отправлять на фронт просто для восполнения потерь.

Пермь я бы особо выделил. Этот регион не звучит, мало кто навскидку знает, где он вообще находится. При этом по относительным потерям Пермь выбралась на второе место в РФ, после Тывы.

3. Все больше сигналов, что на замену зэкам (осужденным) растет поток людей из СИЗО. Де-факто: любой контакт (не только по уголовным делам) с российскими «правоохранителями» превращается для дорогих россиян в билет на фронт. Алименты. Нарушение ПДД (ДТП). Кредиты. Поскольку явление массовое – должны быть социальные последствия. Какие – это специалисты чуть позже скажут.

Лидеры по признанным потерям в абсолютных цифрах:

Краснодарский край – 3128

Башкортостан – 2909

Татарстан – 2690

Свердловская область – 2575

Пермский край – 2256

Московская область – 2189

Челябинская область – 2137

Самарская область – 1778

Иркутская область – 1698

Саратовская область – 1655

Алексей Копытько, «Телеграм»

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