Избитого сыном Кадырова жителя Волгограда обвинили в госизмене 3.10.2024, 10:40

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Никита Журавель

Дело возбудила прокуратура Волгоградской области.

Житель Волгограда Никита Журавель, которого приговорили в Чечне к 3,5 годам колонии за сожжение Корана, обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщила Генпрокуратура РФ.

Соответствующее уголовное дело возбудила прокуратура Волгоградской области и направила материалы для рассмотрения в Волгоградский областной суд.

Согласно версии следствия, обвиняемый через мессенджер «инициативно предложил сотрудничество» представителю Службы безопасности Украины (СБУ). После этого в марте 2023 года Журавель отправил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, кадры с самолетами военного назначения, а также данные о передвижении автомобиля одной из воинских частей. По статье о госизмене Журавелю может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В мае 2023 года Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в Волгограде. На видео допроса, которое показала ФСБ, он заявил, что действовал по заданию СБУ «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему пообещали 10 тыс. руб.

После этого Журавеля отправили в СИЗО в Грозном, где его избил на тот момент 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Но полиция не стала возбуждать уголовное дело в связи с этим инцидентом из-за «отсутствия события преступления». В Кремле отказались комментировать ситуацию с избиением.

Сам глава Чечни заявил, что гордится поступком сына. С тех пор Адам Кадыров получил несколько наград, занял должность в службе безопасности своего отца и начал курировать батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны России. Также ему присвоили звание Героя Чечни.

Журавеля обвинили в публичном оскорблении чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний (ч. 2 ст. 138) и хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). 27 февраля этого года Висаитовский суд Грозного приговорил Журавеля к трем годам и шести месяцам колонии. Осужденный извинился за сожжение Корана, но вину в хулиганстве не признал.

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