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Путин обойдется россиянам намного дороже

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  • 3.10.2024, 11:06
  • 3,110
Путин обойдется россиянам намного дороже

Пышные похороны включили в счет?

Кремлевский режим решил увеличить расходы на содержание своего диктатора Владимира Путина в 2025 году на четверть.

На это обратила внимание «Верстка».

Как сообщается, увеличение расходов обойдется российским налогоплательщикам почти в 31 млрд рублей, что уже заложено в проект федерального бюджета на следующий год.

«Это на 25,5% больше, чем в 2024 году, когда на работу президента и администрации выделили 24,6 млрд рублей. При этом в конце прошлого года, когда парламент принимал бюджет на текущий год, планировалось, что в 2025 году расходы на Путина и АП вырастут всего на 0,02%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такое увеличение расходов на содержание президента несопоставимо с ростом самого государственного бюджета, который.

Чем именно вызваны такие издержки, не ясно, однако в соцсетях предполагают, что это может быть связано с тратами на пластические процедуры, которых Путину с каждым годом требуется все больше и больше, либо новые чемоданы для его «биоматериалов».

Кроме того, в некоторых также теплится надежда, что в эту сумму могут быть вложены расходы на организацию его похорон и связанных с этим массовых торжеств с парадами, фейерверками и праздничными концертами по всей стране, но сказать наверняка пока трудно.

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