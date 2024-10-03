Путин обойдется россиянам намного дороже

Путин обойдется россиянам намного дороже3
- 3.10.2024, 11:06
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Пышные похороны включили в счет?
Кремлевский режим решил увеличить расходы на содержание своего диктатора Владимира Путина в 2025 году на четверть.
На это обратила внимание «Верстка».
Как сообщается, увеличение расходов обойдется российским налогоплательщикам почти в 31 млрд рублей, что уже заложено в проект федерального бюджета на следующий год.
«Это на 25,5% больше, чем в 2024 году, когда на работу президента и администрации выделили 24,6 млрд рублей. При этом в конце прошлого года, когда парламент принимал бюджет на текущий год, планировалось, что в 2025 году расходы на Путина и АП вырастут всего на 0,02%», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что такое увеличение расходов на содержание президента несопоставимо с ростом самого государственного бюджета, который.
Чем именно вызваны такие издержки, не ясно, однако в соцсетях предполагают, что это может быть связано с тратами на пластические процедуры, которых Путину с каждым годом требуется все больше и больше, либо новые чемоданы для его «биоматериалов».
Кроме того, в некоторых также теплится надежда, что в эту сумму могут быть вложены расходы на организацию его похорон и связанных с этим массовых торжеств с парадами, фейерверками и праздничными концертами по всей стране, но сказать наверняка пока трудно.