Российских призывников отправят воевать в Курскую область 3 3.10.2024, 11:56

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1 октября в РФ стартовал призыв.

Призывников из Курганской области будут направлять в различные регионы России, включая Белгород и Курск, где идут бои с ВСУ, сообщил 3 октября корреспондент kasparov.ru со ссылкой на военкома Айрата Зарипова.

Зарипов напомнил, что призывники не принимают участие в так называемой «специальной военной операции» в Украине, там воюют только контрактники, однако регионы РФ не являются зоной боевых действий. А приграничных регионов в России много, учитывая протяженность границы.

Отметим, что в Кургане, как и по всей России, 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу. Он продлится до 31 декабря 2024 года. В этот период призывники в возрасте от 18 до 30 лет будут проходить профотбор и медицинское обследование. Отправку в войска со сборных пунктов планируют начать с середины октября.

Отметим, что в Курганской области проживает около 750 тысяч человек. Молодежи от 18 до 29 лет - 98 846 человек, студентов и аспирантов — около 25 тысяч, то есть потенциальных призывников мужского пола около 35 тысяч человек. Из них надо вычесть тех, кто уже прошел военную службу (около 12 тысяч человек при таком плане призыва), тех, кто имеет «белый билет» или находится в учреждениях ФСИН, или работает в оборонном комплексе, то окажется, что число потенциальных призывников в регионе находится в районе 5-6 тысяч человек.

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