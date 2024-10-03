Лукашенко подозревает генералов 3 Telegram-канал «Письма к дочери»

3.10.2024, 12:19

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Фото: AFP

Даже самый надежный бункер никакой личной безопасности надежно не гарантирует.

В результате иранской атаки на Израиль погиб один человек. В Иране из-за взрыва фейерверков во время празднования атаки на Израиль погибли два человека.

После ракетной атаки Корпус стражей исламской революции заявил, что он не собирается повторять этот опыт, потому что добился всех своих целей и предупредил Израиль о недопустимости ответного удара. Переводя с дипломатического на человеческий, сказал: мы больше так не будем, не бейте нас, пожалуйста.

И вот, знаешь, мне подумалось. У нас есть (хотя уже немножко «был») несгибаемый ХАМАС. Есть (но это уже не очень точно) непримиримая Хезболла. И точно пока еще есть великий и ужасный Корпус стражей исламской революции. И все они велики и ужасны, пока им это позволяют. Или пока не представится случай проверить свое величие на практике.

Вот непобедимая российская армия собиралась за три дня взять Киев, чтобы там спросить дорогу на Лондон. На третий год войны российская армия забыла дорогу до города Суджа в Курской области.

И ведь, что характерно многие во все это верили. Задабривали ХАМАС. Вели конструктивный диалог с Хезболлой. Старались лишний раз не обидеть иранских стражей. Некоторые может даже впечатлялись мультфильмами, которые российская армия про себя показывала.

А главное, не в том, сколько посторонних людей верили в это ужасное величие. Главное, что они так долго об этом рассказывали, что сами в него поверили. Потому что иначе никто бы не пошел брать Киев за три дня и не начинал бы против Израиля священный джихад.

И вот мне кажется, что белорусские свидетели стабильности тоже вступили на эту скользкую дорожку уверенности в своих собственных силах. Потому что белорусский телевизор всех победил и не по одному разу. А ядерные боеголовки давят на центры принятия решений.

Не скажу уверенно за гаранта стабильности. Возможно, гарант стабильности в последнее время начал подозревать в своих генералах что-то неладное. Просто от уверенности в своих генералах такие гаранты гуманизмом не занимаются.

Но по поводу самих белорусских генералов я уже не вполне уверен. Мне кажется, у белорусских генералов есть какие-то иллюзии по поводу неприступности генеральских бункеров.

А по поводу свидетелей стабильности разговорного жанра я уже почти точно уверен. Потому что сами свидетели стабильности разговорного жанра уверены, что им лично ничего не грозит. Что им придется отражать невероятного противника исключительно вербальными интервенциями.

Но вот как показывает ближневосточный опыт, иллюзии по поводу личной безопасности — это только иллюзии. И даже самый надежный бункер никакой личной безопасности надежно не гарантирует. И если нечаянно перейти настоящую красную линию, то назад уже возвращаться будет некому.

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