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Как избавиться от Путина?

  • 3.10.2024, 12:46
Как избавиться от Путина?

Нейросеть предложила свои варианты.

Искусственные интеллект предложил самые неординарные способы избавиться от главы кремлевского режима Владимира Путина, пишет New Voice.

Соответствующее видео было создано с помощью Pika labs — веб-платформы для генерации и редактирования изображения с помощью текстовых запросов.

На завирусившихся в соцсетях кадрах российского диктатора мнут, давят прессом, взрывают изнутри, надувают как воздушный шар и расплавляют, превращая в огромную лужу чего-то похожего на «биоматериал» из его чемоданчика.

При этом выглядит это все не только забавно, но и довольно реалистично.

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