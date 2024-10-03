Как избавиться от Путина?
- 3.10.2024, 12:46
Нейросеть предложила свои варианты.
Искусственные интеллект предложил самые неординарные способы избавиться от главы кремлевского режима Владимира Путина, пишет New Voice.
Соответствующее видео было создано с помощью Pika labs — веб-платформы для генерации и редактирования изображения с помощью текстовых запросов.
На завирусившихся в соцсетях кадрах российского диктатора мнут, давят прессом, взрывают изнутри, надувают как воздушный шар и расплавляют, превращая в огромную лужу чего-то похожего на «биоматериал» из его чемоданчика.
При этом выглядит это все не только забавно, но и довольно реалистично.
Pika labs should just go into meme market pic.twitter.com/Rv8DZhoUT9— Andrew (@sranysovok) October 2, 2024