«Град» россиян разнесло вместе с экипажем
- 3.10.2024, 14:27
ВСУ показали на видео эффектный удар по РСЗО врага.
ВСУ уничтожили российскую РСЗО «Град» в Донецкой области. Видео было опубликовано в соцсетях волонтера Сергея Стерненко.
На Покровском направлении, одном из самых сложных, бойцы Центра специальных операций СБУ недавно обнаружили и уничтожили реактивную установку оккупантов.
Для уничтожения РСЗО украинские защитники применили FPV-камикадзе. После прямого попадания в пакет с реактивными снарядами произошел мощный взрыв, который, по всей вероятности, уничтожил и экипаж российского «Града».
Стерненко утверждает, что экипаж ликвидирован в полном составе. OSINT-исследователи Телеграмм-канала WarArchive выяснили, что это произошло южнее села Новоселовка Первая в Донецкой области. Результат боевой работы украинских защитников запечатлел на видео беспилотник ВСУ.