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«Град» россиян разнесло вместе с экипажем

  • 3.10.2024, 14:27
«Град» россиян разнесло вместе с экипажем

ВСУ показали на видео эффектный удар по РСЗО врага.

ВСУ уничтожили российскую РСЗО «Град» в Донецкой области. Видео было опубликовано в соцсетях волонтера Сергея Стерненко.

На Покровском направлении, одном из самых сложных, бойцы Центра специальных операций СБУ недавно обнаружили и уничтожили реактивную установку оккупантов.

Для уничтожения РСЗО украинские защитники применили FPV-камикадзе. После прямого попадания в пакет с реактивными снарядами произошел мощный взрыв, который, по всей вероятности, уничтожил и экипаж российского «Града».

Стерненко утверждает, что экипаж ликвидирован в полном составе. OSINT-исследователи Телеграмм-канала WarArchive выяснили, что это произошло южнее села Новоселовка Первая в Донецкой области. Результат боевой работы украинских защитников запечатлел на видео беспилотник ВСУ.

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