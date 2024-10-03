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«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет с Лукашенко

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  • 3.10.2024, 14:49
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«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет с Лукашенко

Диктатор летел в город Микашевичи Брестской области.

Российские ударные дроны залетели в Беларусь в четверг, 3 октября. В этот момент в небе находился вертолет с диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

По данным мониторинговых групп, около 12:55 три дрона-камикадзе залетели из Черниговской области в Гомельскую область Беларуси.

Два «Шахеда» пересекли воздушное пространство в районе населенного пункта Новая Гута и двигались в направлении Гомеля. Еще один беспилотник залетел в Беларусь в районе населенного пункта Лоев и двигался в направлении Хойников.

В момент, когда «Шахеды» залетели в Беларусь, вертолет Лукашенко находился в небе. Вертолет летел южным курсом из резиденции «Озерный». По предварительным данным, Лукашенко летал в город Микашевичи Брестской области.

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