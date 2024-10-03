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«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний России

  • 3.10.2024, 14:53
  • 1,038
«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний России

На втором месте — совместный российско-китайский проект.

Российская государственная компания-монополист «Газпром» по итогам 2023 года впервые за 25 лет получил рекордный чистый убыток в размере $6,1 млрд (583,1 млрд рублей), став самой убыточной компанией России.

Государственное российское предприятие-монополист «Газпром» по итогам 2023 года впервые за 25 лет получило рекордный чистый убыток в размере $6,1 млрд (583,1 млрд рублей) и возглавил рейтинг самых убыточных компаний России. Об этом сообщает российский Forbes.

В первом полугодии 2024 года «Газпром» уже вышел на чистую прибыль в размере почти $12 млрд (1,1 трлн рублей). Хотя российский пропагандистский ресурс ТАСС до этого сообщал, что в первой половине 2024 года Газпром получил убыток на сумму $5,56 млрд (480 млрд рублей).

Второе место антирейтинга по прибыли российского Forbes занял «Амурский газохимический комплекс» — совместное предприятие российского «Сибур Холдинг» и китайского Sinopec. Старт производства на предприятии перенесли на 2027 год из-за введения западных санкций на поставку оборудования.

В пятерку самых убыточных российских компаний также попали Ozon ($450 млн чистых убытков), Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха ($360 млн чистых убытков) и социальная сеть VK ($360 млн чистых убытков).

В целом, по результатам 2023 года общий убыток российских компаний, попавших в рейтинг, превысил $9,4 млрд.

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