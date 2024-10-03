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Три фактора, из-за которых Путин может завершить войну

  • 3.10.2024, 15:29
Три фактора, из-за которых Путин может завершить войну
Фото: Getty Images

Произойдут события, которые позволят человечеству избавиться от российской угрозы.

Пока нет признаков, что российский правитель Владимир Путин желает завершить войну в Украине. Однако, есть 3 фактора, которые могут на это повлиять.

Первый – капитуляция Украины. Второй – смерть диктатора. Какой третий потенциальный вариант, в эфире «24 Канала» предположил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Российский оппозиционный журналист уверен, что диктатор Владимир Путин не планирует заканчивать войну в Украине. Бюджет России на 2025 – 2027 годы насквозь военный. Глава Кремля и война – слова синонимы.

«Остановить войну – для Путина невозможно. Однако при определенных обстоятельствах диктатор действительно может завершить российско-украинскую войну. Но опять-таки, это отнюдь не означает, что он не начнет какую-то другую.

Поэтому, есть 3 фактора, из-за которых кремлевский глава может закончить войну, в случае:

полной капитуляции Украины. Как все понимают – этого не будет;

смерти Путина или его отстранения от власти;

если у России не станет ресурсов для продолжения боевых действий.

В последний сценарий пока не верю. Думаю, что по крайней мере до 2027 года у Путина будут ресурсы, чтобы воевать. Далее, надеюсь, произойдут события, которые позволят человечеству избавиться от этой главной террористической опасности. А именно фашистского режима, который создан сегодня в России», – констатировал Игорь Яковенко.

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