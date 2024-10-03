«Это уже национальный спорт»
- 3.10.2024, 15:45
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Белорусы хотят «сыграть в лотерею» перед девальвацией.
На рынке недвижимости в Беларуси может наблюдаться инвестиционный пузырь. Минск бьет рекорды по продажам квартир, при том, что цены на недвижимость приближаются к историческому максимуму. Экономисты считают, что покупка жилья сейчас может оказаться совсем не выигрышным инвестиционным планом.
— Белорусы надеются на обесценивание рубля и хотят сыграть в классическую белорусскую лотерею: обмани банк — купи квартиру в кредит за день до девальвации, — приводит еще одну причину высокого спроса (и соответственно роста цен) на недвижимость экономист Лев Львовский.
Эта новость вызвала дискуссию в TikTok сайта Charter97.org. Приводим лучшие комментарии:
@charter97.org Ставка на недвижимость: белорусы берут ипотеку перед падением рубля #девальвация #ипотека #белорусы #экономика #недвижимость #рубль #жильё ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Если у нас говорят не брать, не покупать доллар, надо делать все наоборот».
«Многим в предыдущие разы повезло».
«Сейчас у банка не фиксированный процент, а ставка рефинансирования +%! Как тогда уже не получится».
«Инфляция, к примеру, составит 20-30%. Ставка рефинансирования так не подскочит».
«Надеяться на девальвацию, как на манну небесную, это уже национальный спорт. Но в этот раз банки явно учтут ошибки прошлого».
«Будет уже не девальвация а обвал нацвалюты».
«Смешно, сейчас ставка по кредиту привязана к ставке рефинансирования, поэтому больше такого подарка не будет».
«Подарка не будет, естественно, но кредит в белках на жилье особенно льготный — это не страшно. И через 5-7 лет после его получения платежи не ощутимы совершенно».
«Мы стояли на очереди, и очередь не уменьшалась, а наоборот увеличивалась. Простояли 5 лет и поняли, что смысла нет. Строятся у нас только многодетные».
«Нельзя бесконечно полагаться на девальвацию. В один момент эта «лотерея» просто перестанет работать».
«С такими ценами на недвижимость и зарплатами уже не важно, будет девальвация или нет — квартиру все равно не потянуть».
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