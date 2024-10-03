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В МИД Беларуси запаниковали из-за передачи документов о преступлениях режима в Гаагу

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  • 3.10.2024, 15:55
  • 2,214
В МИД Беларуси запаниковали из-за передачи документов о преступлениях режима в Гаагу
Максим Рыженков

Рыженков рассказал российским пропагандистам о «кураторах Литвы».

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков занервничал из-за передачи Литвой документов о преступлениях режима в Международный уголовный суд.

Обвинения в адрес режима он назвал «абсурдными» и «надуманными».

«Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов», — сказал Рыженков российским пропаганидстам.

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