В МИД Беларуси запаниковали из-за передачи документов о преступлениях режима в Гаагу 4 3.10.2024, 15:55

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Максим Рыженков

Рыженков рассказал российским пропагандистам о «кураторах Литвы».

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков занервничал из-за передачи Литвой документов о преступлениях режима в Международный уголовный суд.

Обвинения в адрес режима он назвал «абсурдными» и «надуманными».

«Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов», — сказал Рыженков российским пропаганидстам.

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