В МИД Беларуси запаниковали из-за передачи документов о преступлениях режима в Гаагу

В МИД Беларуси запаниковали из-за передачи документов о преступлениях режима в Гаагу4
- 3.10.2024, 15:55
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Рыженков рассказал российским пропагандистам о «кураторах Литвы».
Глава МИД Беларуси Максим Рыженков занервничал из-за передачи Литвой документов о преступлениях режима в Международный уголовный суд.
Обвинения в адрес режима он назвал «абсурдными» и «надуманными».
«Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов», — сказал Рыженков российским пропаганидстам.