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В Украину прибыла система Patriot от Румынии

  • 3.10.2024, 16:53
В Украину прибыла система Patriot от Румынии

Зеленский поблагодарил Бухарест.

Украина получила систему противоракетной обороны Patriot, которую ей подарила Румыния. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, а также подтвердили в Минобороны Румынии.

Так, вечером 2 октября в соцсети X Владимир Зеленский поблагодарил союзников за помощь в усилении ПВО.

«Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив «Шахеды» и ракеты», - написал президент.

Сегодня представитель Минобороны Румынии Константин Спину в комментарии «Радио Свобода» также подтвердил, что ЗРК Patriot уже в Украине.

«Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину», - заявил он.

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