Поселок под Минском остался без маршруток 1 3.10.2024, 17:19

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Госперевозчики монополизировали направление и вытеснили всех конкурентов.

Жители крупного посёлка под Минском ощутили на себе результаты борьбы белорусских властей с «нелегальными маршрутчиками».

Обитатели Городища и соседних посёлков, расположенных всего в нескольких километрах от МКАД, жалуются, что добираться до Минска стало значительно сложнее: частные маршрутки исчезли. Остались только государственные автобусы, которые, по их словам, ходят очень редко.

«Еврорадио» решило проверить эту информацию, пообщалось с местными жителями и опросило государственных перевозчиков.

Маршруток больше нет

Жительница Людмила (имя изменено) негодует: несколько недель назад между Минском и Городищем перестали ходить маршрутки.

Она рассказала, что многим жителям теперь приходится далеко ходить от своих домов к автобусной остановке, а в посёлке живет очень много людей. Кроме этого, жители вынуждены выходить из дома на 20-30 минут раньше.

Плюс, судя по всему, есть проблема в том, чтобы вернуться из Минска вечером. Людмила рассказывает, что её соседу приходится ездить на машине, чтобы забрать сына, хотя раньше он ездил на маршрутке.

Местные говорят, что сперва появилась информация, что маршрутки пропали только на две недели, но, кажется, термин продлили «на неопределённый срок».

«Это вы называете «туда редко ходят автобусы»?»

Журналист под видом обеспокоенного жителя одного из посёлков, которому стало тяжело добираться в университет, обзвонил государственных перевозчиков. Но прежде чем узнать у них хоть что-то, пришлось разобраться, кто именно занимается перевозками в Городище.

Сначала журналисты позвонили на горячую линию «Минсктранса». Вместо того чтобы ответить на вопрос, сотрудница спросила, зачем ездить на учёбу из Городища, если можно снять общежитие. Действительно, а почему нет?

Также она сообщила, что перевозками в посёлок занимается другой перевозчик — «Миноблпассажиртранс».

Звоним туда.

— Городище — это какой район? — спрашивает сотрудница.

— Минский.

— А, ну этим не мы занимаемся.

— Мы звонили в «Минсктранс», нам сказали, что этим занимаетесь вы.

— Нам никто не передавал никаких документов. Это они отвечают за Минский район. Вам нужно настойчивей туда позвонить. Но я вам не помогу.

— Странно, конечно, что никто не может разобраться, кто отвечает за Городище.

Что ж, возвращаемся в «Минсктранс». Видимо, на этот раз ответила более компетентная сотрудница: она подтвердила, что перевозками занимается их организация.

Кроме этого, она рассказала, что автобусов, следующих из Минска в Городище, очень много, и даже немного удивилась нашей претензии.

— Ну вот смотрите, 5:38, потом — 07:00, следующий — 07:30, 07:55, 8 утра, 08:55, 09:40. Это вы называете «туда редко ходят автобусы»?

Получается, что транспорт между столицей и соседними деревнями всё же есть, и ходит он часто. Об этом говорит и расписание в интернете.

Но отсюда всплывает следующая проблема: государство монополизировало направление и вытеснило всех конкурентов.

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