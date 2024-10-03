«У тебя государство похищает деньги» 2 3.10.2024, 18:07

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Водители пожаловались, что с их счетов в BelToll «испарились» деньги.

Владелец грузовика пожаловался в TikTok, что электронная система сбора платы за проезд по платной дороге BelToll не вернула ему деньги. Речь о средствах, которые были у него на счете, а также залоговой сумме за бортовое устройство. Оказалось, что так происходит, если долго не пользоваться этой системой. Некоторые комментаторы разделили разочарование и обиду от партнерства с BelToll и поделились своим негативным опытом. Другие же отметили, что все по закону, мол, надо читать документы.

Мужчина рассказал в TikTok, что у него есть трехосный грузовик, но три года автомобиль не использовался. При этом на владельце авто «висел» договор с BelToll, также было бортовое устройство.

— На балансе прибора было около 150 рублей, также залоговая стоимость прибора составляла 50 евро (порядка 180 рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 3 октября. — Прим. ред.). Оказывается, если ты три года не используешь прибор, то у тебя государство похищает деньги — эти 150 рублей и залог не возвращаются. Это просто трындец, — возмущен блогер.

В комментариях автовладелец отметил, что он допускает удержание залоговой суммы, но ему непонятно, почему сняли также деньги со счета. Он считает, что их запросто можно было бы перевести со старого прибора на новый. Мужчина возмущен и не понимает, кому он помешал тем, что не пользовался прибором около трех лет.

Часть зрителей разделили гнев автора ролика и делились своим негативным опытом партнерства с BelToll, но были люди, которые считали, что все по закону, а автомобилист сам виноват — не читает документы.

Вот некоторые комментарии, которые оставили люди:

«У меня машина проехала, и прибор не сработал. Мне засчитали 870 евро (около 3133 рублей. — Прим. ред.), а вы говорите про прибор?»

«Такая история была с моим товарищем. Больше года не ездил, а потом поехал и оказался нарушителем. Все деньги под ноль с баланса похитили, а при сдаче прибора сказали, что и залоговую не отдадут! Банда! В договоре прописано, что якобы при длительном неиспользовании все аннулируется, но можно же цивилизованно поступить, предупредить, позвонить, СМС-уведомление послать».

«У меня как-то сломался прибор, пошел менять. Так они посчитали по старому курсу, когда покупал, а новый прибор по нынешнему. Пришлось доплатить за новый прибор. Я был в ах*е».

«А еще ты платишь 50 евро (180 рублей. — Прим. ред.) по курсу, а если сдать прибор через 2−5 лет, то тебе вернут не по курсу. А сколько ты платил тогда в белках…»

«Сегодня знакомый продал машину, прибором пользовался. Пришел сделать возврат, а ему сказали, мол, есть царапинка и залоговую стоимость не возвратят».

«Я сегодня въехал в Словакию, за то, что шесть месяцев меня там не было и не сдал прибор, мне дали 250 евро (около 900 рублей. — Прим. ред.) штрафа и минус залог. Так что все нормально».

«Ну, друг, нужно было пойти и прибор сдать вовремя. Ты 50 евро за прибор отдал залог, предполагалось, что он будет использоваться, а не лежать в твоей тачке, которая стояла колом три года. Сам виноват, не надо теперь ныть».

«А договор почитать никак, когда подписываешь и соглашаешься?»

«Нет, не прав ты. В любой стране, где свои приборы оплаты, все так же делается. В Чехии, если прибор год не используется, еще и штраф на фирму присылают».

«Это не только в Беларуси так. В Европе в некоторых странах такой же алгоритм».

Корреспондент «Зеркала» как пользователь BelToll позвонил на инфолинию этой системы и уточнил, действительно ли возможна ситуация, описанная в TikTok, и как возможно ее избежать.

— Если истекают три года с момента последней финансовой операции, то бортовое устройство блокируется, за него списывается залоговая стоимость, и если есть предоплаченный договор, то и остаток баланса по нему. Эта информация есть в постановлении Совмина № 340, оно размещено у нас на сайте, — проинформировала сотрудница.

Девушка добавила: если автовладелец знает, что пользоваться транспортом не будет, то, чтобы не потерять деньги, до истечения трех лет ему нужно сдать прибор оператору. Есть и другие варианты — можно проехать под считывающей рамкой, чтобы списалась сумма. Также можно просто пополнить счет или произвести платную замену устройства.

— Если вы решите закрыть договор, то предоплатный баланс со счета вам вернут. За прибор также вернут залог в белорусских рублях в той сумме, которую вы вносили, но только если он будет без механических повреждений и не заблокирован.

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